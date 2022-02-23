Ростов-на-Дону, , 06:22 — REGNUM В Ростовской области в рамках программы приватизации был реализован с торгов пакет акций ОАО «Банно-прачечных услуг», который составляет 100% уставного капитала. При начальной цене 22,995 млн рублей лот был реализован за 72 434 250 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на итоговый протокол.

Баня

В целом к покупке предлагались 719 965 обыкновенных именных бездокументарных акций предприятия, работающего в своей отрасли с февраля 2007 года. Решение о приватизации муниципальной собственности — акций ОАО — было принято департаментом имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону 29 декабря 2021 года.

В компании средняя численность персонала составляет около 40 человек.

В тендере приняли участие семь физических и юридических лиц, в том числе одна компания-застройщик. Победителем в итоге был признан Сергей Асташов из Московской области, предложивший наибольшую цену — более 72,4 млн рублей.

Напомним, в ближайшее время в Липецкой области также подведут итоги приватизационного тендера по продаже крупного пакета акций газоснабжающей компании — ООО «Газпром межрегионгаз Липецк». За пакет акций, составляющий 34,17% уставного капитала компании, планируют выручить от 546 млн рублей.