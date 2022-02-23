Сургут, Югра, 23 февраля, 2022, 06:16 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) в 2022 году заменят более девяти километров ветхих сетей тепловодоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Mariluna Сургут

На заседании штаба по вопросам городского хозяйства в мэрии Сургута специалисты отметили необходимость создания муниципальной электронной гидравлической модели водоснабжения и ремонта 70 километров ветхих сетей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте 15 февраля западная чать города превратилась в каток из-за прорыва трубы. Автодороги превратились в каток. Было парализовано движение на Тюменском тракте, улицах Киртбая, Аэрофлотской, Есенина и прилегающих.