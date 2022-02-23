Канберра, , 06:15 — REGNUM Экономические санкции в отношении России вводит правительство Австралии. Об этом 23 февраля сообщил журналистам на пресс-конференции премьер-министр страны Скотт Моррисон.

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«Вместе со своими партнерами и союзниками Австралия объявляет ряд экономических санкций в отношении России», — заявил Моррисон.

Санкции коснутся банков, связанных с оборонной и военной промышленностью и одного государственного банка России. Кроме того, правительство Австралии предусмотрело адресные санкции в отношении восьми граждан России. Этим гражданам будет запрещён въезд в страну и любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении Японией санкций в отношении России, а также против Луганской и Донецкой Народных Республик.

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