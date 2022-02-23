Мельбурн, Австралия, , 06:09 — REGNUM Легкий самолет разбился на юго-востоке Австралии утром 23 февраля, передает телеканал 9News.

Австралия Simon Clancy

Сообщается, что крушение воздушного судна произошло в районе города Сивью, который находится в 120 километрах от Мельбурна. Полиция отмечает, что самолет был предназначен для сельскохозяйственных нужд. Во время полета пилот потерял управления и воздушное судно разбилось. Сам пилот погиб. В настоящее время ведется расследование причин и обстоятельств авиапроисшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля легкий самолет потерпел крушение недалеко от американского Хьюстона в штате Техас. В результате авиапроисшествия пилот получил травмы, однако врачи оценили его состояние как стабильное.