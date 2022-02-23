Екатеринбург, 23 февраля, 2022, 05:55 — ИА Регнум. В Свердловской области задержали сбытчика поддельных денежных знаков. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его словам, злоумышленники ищут в интернете частные объявления о продаже разных дорогостоящих гаджетов последних моделей и при покупке расплачиваются фальшивыми пятитысячными купюрами. Одним из них оказался ранее судимый 21-летний житель Невьянска. За гаджет он отдал 19 подделок.

Фигуранта поместили под стражу. Тех, кто мог пострадать от его действий, просят обращаться в полицию.