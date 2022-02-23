Москва, 23 февраля, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Государственное казенное учреждение города Москвы «Администратор Московского парковочного пространства» объявило крупный тендер, в рамках которого будет выбран исполнитель контракта на аренду комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и административных правонарушений. Стартует тендер с ценой более 802 млн рублей, а победителя определят 11 марта 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Камера фиксации нарушений ПДД

Арендовать комплексы планируется в течение 930 календарных дней. За эти услуги готовы заплатить 802 763 097,34 рубля.

«Срок хранения фотовидеоматериалов должен составлять не менее 90 суток», — уточняется в техзадании.

Напомним, ранее также стало известно, что в Башкирии увеличат число подобных комплексов на дорогах. К марту их должно стать 1815 единиц.