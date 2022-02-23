Каракас, 23 февраля, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Военный вертолёт Ми-17 Вооружённых сил Венесуэлы потерпел крушение в штате Лара на северо-западе страны. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба минобороны латиноамериканской Республики.

Russianhelicopters.aero Ми-17

Уточняется, что вертолёт был участником военной операции по снабжению подразделений армии Венесуэлы, расположенных на границе с Колумбией. На борту воздушного судна в момент крушения находились четыре человека.

Согласно официальным данным, жертвами авиакатастрофы стали два человека. Командир экипажа Ми-17 и второй пилот были госпитализированы в одну из больниц города Баркисимето.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о начале проведения расследования для установления причин крушения вертолёта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на западе США разбились сразу два вертолёта национальной гвардии.