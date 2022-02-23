Исламабад, 23 февраля, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Взрыв прогремел возле полицейского автомобиля в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает пресс-служба местной полиции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

Сообщается, что полицейские поставили автомобиля в районе Кулачи для охраны группы врачей, проводящих вакцинацию местных жителей от полиомиелита. Там же неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство. При взрыве пострадали пятеро сотрудников полиции, полицейский автомобиль оказался полностью разрушен. Всех пострадавших госпитализировали. Пока ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля пакистанские силовики ликвидировали шестерых террористов в провинции Белуджистан на юго-западе страны. У боевиков изъяли большое количество боеприпасов и стрелкового оружия.