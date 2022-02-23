Бразилиа, , 05:26 — REGNUM До 195 человек возросло число жертв паводков и оползней, вызванных сильными проливными дождями в бразильском Петрополисе. Об этом 23 февраля сообщил телеканал Globo.

Ливень Newdesignfile.com

За одни 15 февраля сутки в Петрополисе выпало 260 мм осадков, что больше месячной нормы. Сотрудники экстренных служб получили информацию о почти 190 оползнях и 230 других инцидентах, произошедших из-за сильных ливней. Ущерб был нанесён 80 жилым домам, из них как минимум 54 были полностью уничтожены стихией.

Спасательно-поисковая операция продолжается восьмой день, её усложняют сильный порывистый ветер и дожди. Всего было найдено 195 тел погибших, из них 33 человека — несовершеннолетние. В списках пропавших без вести значатся 69 человек. В Петрополисе введён режим ЧС и объявлен траур.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 183 погибших в результате паводков и оползней, вызванных проливными дождями в Бразилии.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв наводнения в Бразилии достигло 183 человек