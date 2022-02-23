Липецк, , 05:16 — REGNUM В рамках программы приватизации областного имущества управление имущественных и земельных отношений Липецкой области 1 марта 2022 года планирует определить покупателя на пакет акций ООО «Газпром межрегионгаз Липецк». Реализуемый пакет составляет 34,17% уставного капитала компании. Стартовая цена лота — 546,48 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Шаг аукциона составит 27,324 млн рублей. Приём заявок на аукцион завершён 21 февраля 2022 года. Номинальная стоимость доли — 68 483 855 рублей.

Соответствующее распоряжение об условиях приватизации власти региона приняли 27 декабря 2021 года.

Из документации тендера следует, что в активе компании земельные участки общей площадью 8 085,26 кв. м, 19 объектов недвижимости. Средняя численность персонала — около 450 человек.

В ЕГРЮЛ ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» зарегистрировано в ноябре 1999 года. Более 65,8% доли в предприятии у ООО «Газпром межрегионгаз».