Липецк, 23 февраля, 2022, 05:16 — ИА Регнум. В рамках программы приватизации областного имущества управление имущественных и земельных отношений Липецкой области 1 марта 2022 года планирует определить покупателя на пакет акций ООО «Газпром межрегионгаз Липецк». Реализуемый пакет составляет 34,17% уставного капитала компании. Стартовая цена лота — 546,48 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Шаг аукциона составит 27,324 млн рублей. Приём заявок на аукцион завершён 21 февраля 2022 года. Номинальная стоимость доли — 68 483 855 рублей.

Соответствующее распоряжение об условиях приватизации власти региона приняли 27 декабря 2021 года.

Из документации тендера следует, что в активе компании земельные участки общей площадью 8 085,26 кв. м, 19 объектов недвижимости. Средняя численность персонала — около 450 человек.

В ЕГРЮЛ ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» зарегистрировано в ноябре 1999 года. Более 65,8% доли в предприятии у ООО «Газпром межрегионгаз».