Киев, 23 февраля, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Киевские власти считают невозможным выполнения условий мирного урегулирования в Донбассе, названные российским лидером Владимиром Путиным. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Выполнение условий, озвученных президентом России в адрес Украины, противоречит выбору украинского общества», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг Украины может быть урегулирована мирным путем, если киевские власти начнут демилитаризацию страны и откажутся от курса на вхождение в НАТО. Также страны мирового сообщества должны признать воссоединение Крыма с Россией. При этом решать вопросы по мирному урегулированию в Донбассе Киев должен с руководством ДНР и ЛНР.