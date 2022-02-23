Дамаск, , 05:10 — REGNUM Израиль нанёс по сирийской провинции Эль-Кунейтра удар ракетами класса «земля — земля». Об этом 23 февраля сообщает агентство SANA.

Ракета земля-воздух Pxhere.com

Отмечается, что в результате атаки, которая осуществлялась с территории Голанских высот, был причинён материальный ущерб. О других подробностях инцидента не сообщается.

Напомним, подобный ракетный обстрел по Сирии из этого района уже проводился Израилем 16 февраля. А в ночь на 9 февраля по провинции Дамаск был нанесён комбинированный удар, с истребителей ВВС Израиля F-16 и ракетами класса «земля — земля» с Голанских высот.

Как сообщало ИА REGNUM, Сирия заявила о своём праве использовать все законные средства для ответа на израильские удары по территории страны.

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