В Ирландии умер американский рок-певец Марк Ланеган
Дублин, 23 февраля, 2022, 04:44 — ИА Регнум. В Ирландии утром 22 февраля на 58-м году жизни умер американский музыкант, певец и автор песен Марк Ланеган. Об этом сообщается на официальной странице певца в социальной сети Twitter.
Ланеган родился в 1964 году в городке Элленсбург (штат Вашингтон, США). Его музыкальная карьера началась в 1985 году, когда Ланеган вместе с Гэри Ли Коннером, Ван Коннером и Марком Пикерелом образовал гранж-группу Screaming Trees. Начиная с 1990 и по настоящее время Ланеган выпустил восемь сольных альбомов, хорошо принятых критиками и слушателями.
Ланеган является сооснователем группы Gutter Twins, сотрудничал с рядом других музыкальных коллективов.
В марте 2021 года он в тяжёлом состоянии был госпитализирован с COVID-19, после чего долгие месяцы имел проблемы со здоровьем.