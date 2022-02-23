Дублин, 23 февраля, 2022, 04:44 — ИА Регнум. В Ирландии утром 22 февраля на 58-м году жизни умер американский музыкант, певец и автор песен Марк Ланеган. Об этом сообщается на официальной странице певца в социальной сети Twitter.

(сс) Luuk Wouters На рок-концерте

сообщение на странице Ланегана в Twitter «Наш любимый друг Марк Ланеган скончался сегодня утром в своём доме в Килларни, Ирландия. Любимому певцу, автору песен, писателю и музыканту было 57 лет, у него осталась жена Шелли. На данный момент другой информации нет. Мы просим уважать частную жизнь семьи».

Ланеган родился в 1964 году в городке Элленсбург (штат Вашингтон, США). Его музыкальная карьера началась в 1985 году, когда Ланеган вместе с Гэри Ли Коннером, Ван Коннером и Марком Пикерелом образовал гранж-группу Screaming Trees. Начиная с 1990 и по настоящее время Ланеган выпустил восемь сольных альбомов, хорошо принятых критиками и слушателями.

Ланеган является сооснователем группы Gutter Twins, сотрудничал с рядом других музыкальных коллективов.

В марте 2021 года он в тяжёлом состоянии был госпитализирован с COVID-19, после чего долгие месяцы имел проблемы со здоровьем.