Казань, , 04:41 — REGNUM Исполнителя на строительство части Вознесенского тракта в Татарии планируют определить 11 марта 2022 года. Первую очередь участка от проспекта Победы до автомобильной дороги М-7 «Волга» в Советском районе Казани и Пестречинском районе республики оценили в 4,4 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.

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Завершить работы победитель должен будет до 25 ноября 2024 года. Контракт с начальной стоимостью 4 442 131 250 рублей и авансом 10% профинансируют средствами республиканского бюджета.

Участок тракта от проспекта Победы до автодороги М-7 «Волга» власти Казани анонсировали протяженностью 7,9 км. Летом 2021 года он оценивался в 19 млрд рублей.

Напомним дорожный тракт призван облегчить выезд из центра города. Первую очередь Вознесенского тракта, включающую две развязки, три подземных пешеходных перехода, путепровод через железную дорогу, оценивали в 12 млрд рублей.