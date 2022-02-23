Варшава, , 04:37 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда одобрил размещение на польской территории более 7,5 тыс. военнослужащих из США, Великобритании и Канады. Соответствующее распоряжение польского президента опубликовал правительственный вестник

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Даю согласие на пребывание на территории Республики Польша с 23 февраля 2022 года по 31 мая 2022 года иностранных войск», — говорится в документе.

В распоряжении уточняется, что в Польшу прибудут до 6,5 тыс. военных из США, около 700 военнослужащих из Великобритании, а также 350 военных из Канады. Все они прибудут с гражданским персоналом, а также вооружением, включая боевую технику. При этом, согласно распоряжению Дуды, иностранным военным разрешат применять оружие на польской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявили о намерениях переправить около 800 военнослужащих из Италии в Прибалтику. Также Пентагон намерен переместить 20 ударных вертолетов из Германии в прибалтийские страны, а также 12 вертолетов — в Польшу.

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