Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Возможность массового исхода беженцев с территории Украины в страны Европы не исключают в США и готовятся к такому варианту развития событий. Такое заявление сделала 22 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе традиционного брифинга.

Джен Псаки (сс) The White House

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Псаки пояснила, что российский президент Владимир Путин, судя по его действиям, намерен «взять больше территорий силой» и получил разрешение на использование вооружённых сил России за рубежом.

В связи с этим, по мнению Псаки, очевидно, что США готовится к возможности появления «крупных гуманитарных потоков», которые направятся с Восточной Украины в Европу, и у них будут «разнообразные потребности».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по словам Псаки, США постоянно видят на востоке Украины «маленьких зелёных человечков», которые не носят униформу, но ведут себя как российские военнослужащие.

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