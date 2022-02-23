Чита, 23 февраля 2022, 04:22 — REGNUM Култуминское месторождение в Забайкальском крае, где есть запасы меди, золота, серебра и железа, было передано в пользование за 2,6 млрд рублей. Из трёх претендентов к участию в торгах допустили две компании, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.
Торги на изучение недр, разведку и добычу начались со стартовым платежом 2 398 643 732 рубля, но в ходе борьбе он вырос до 2 638 508 105,2 рубля.
На месторождение претендовали АО «Ново-Широкинский рудник» и ООО «Восток ГеоСервис». Последнее и получило права на пользование Култуминским на ближайшие 25 лет.
Справка: в ЕГРЮЛ есть только одно ООО «Восток ГеоСервис» с пропиской в Забайкалье. Оно учреждено в октябре 2020 года для геологоразведки. Руководит фирмой Булат Намжилов. Он же — директор ООО «Ермаковское» в Бурятии (добыча и обогащение железных руд). Владеет активом в Забайкалье московское ООО «Астеклинг» (ранее называлось «Геотех инновэйшн»). Последнее принадлежит Владиславу Свиблову, который числится директором компании «Руссдрагмет», принадлежащей кипрской фирме STANMIX HOLDING LIMITED.
По данным из документации, передаваемый в Забайкалье участок площадью 39,246 кв. км, включает в себя полностью Култуминское золото-медно-железорудное поле.
Напомним, ранее месторождением интересовалась компания «Норникель», но из-за того, что запасы оказались меньше ожидаемых, от проекта она отказалась.