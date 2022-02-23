Красноярск, , 04:12 — REGNUM В среду, 23 февраля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшие осадки (снег, мокрый снег), на дорогах гололедица, температура воздуха +0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ожидании весны Наталия Николаева © ИА REGNUM

В 08:00 на Театральной площади было — 6 °C.

Ночью с 23 на 24 февраля ожидается до −5… −3 °C, временами небольшие осадки.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В четверг, 24 февраля, в Красноярске до −3… −1 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −4… −3 °C, облачно, небольшой кратковременный снег.

В пятницу, 25 февраля, в Красноярске ожидается до −2… +2 °C днём и до −4… −2 °C ночью. Облачно, временами небольшие осадки.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 23 февраля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается южный ветер на порывах до 17−22 м/с, метель.

23−25 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности объявлены в городах Минусинске (Красноярский край), Абакане и Черногорске (Хакасия).

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