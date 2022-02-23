Токио, 23 февраля, 2022, 03:52 — ИА Регнум. МИД Японии направил Китаю протест в связи с временным задержанием правоохранительными органами КНР сотрудника японского посольства в Пекине. Об этом со ссылкой на заявление министра иностранных дел Японии Ёсимасы Хаяси 23 февраля сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Вор обкрадывает дипломата

Япония требует от Китая извинений за инцидент, а также настаивает на принятии мер, которые бы исключили подобные случаи в будущем.

Ёсимаса Хаяси «Это очевидное нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях. Это абсолютно неприемлемо».

Японский дипломат был задержан в Пекине 21 февраля. Его продержали в полиции несколько часов, после чего отпустили. О причинах и обстоятельствах задержания не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи выразило протест властям Японии в связи с продолжающимися притязаниями Токио на расположенные в Японском море острова Токто.