Калуга, , 03:47 — REGNUM Банкротный иск получил производитель молочной продукции из Калужской области — ООО «Калужский молочный комбинат», работающее на рынке почти десять лет. Иск налоговой службы арбитраж области до 11 марта 2022 года оставил без движения из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM

Молоко Day Donaldson

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Калужской области обратилась с соответствующими претензиями 4 февраля 2022 года, заявив долг в размере 1 400 304,64 рубля. Позднее судья Сафонова оставила заявление без движения, так как к нему не приложены некоторые документы.

Истец настаивает также на банкротстве комбината по упрощенной схеме.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года банкротный иск также получил и молочный завод из Новосибирской области.

Напомним, ранее замглавы Минсельхоза России Оксана Лут сообщила, что в 2022 году среди прочих товаров может подорожать и молоко.