Токио, , 03:35 — REGNUM Правительство Японии рассматривает возможность заморозки активов в качестве санкций против России за признание Луганской и Донецкой народных республик, передает телеканал NHK со ссылкой на осведомленные источники.

Милитаристская Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

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По их данным, в настоящее время японские власти в экстренном порядке пытаются определить конкретное содержание антироссийских санкций. Не исключается, что в качестве ограничительной меры Токио заморозит активы физических лиц. Также правительство Японии изучает возможность экстренного вывоза своих граждан с территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония осудила решение России признать независимость Луганской и Донецкой народных республик. Токио выразил готовность вмести с другими странами ввести санкции против России. Тогда источники ряда японских СМИ утверждали, что Токио не исключает введение запрета на экспорт в РФ высокотехнологичной продукции.