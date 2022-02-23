Нью-Йорк, США, , 03:32 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 22 февраля снижением на фоне продолжения нарастания геополитических рисков в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины, а также на ожиданиях по монетарному ужесточению ФРС.

Фондовый рынок

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 482,57 пункта (1,42%), до уровня 33 596,61 пункта. S&P 500 подешевел на 44,13 пункта (1,01%), до уровня 4304,74 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 166,55 пункта (1,23%), до уровня 13 381,52 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США открыли торги 22 февраля снижением на фоне роста геополитических рисков в ситуации вокруг Украины, а также угроз американских санкций.

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