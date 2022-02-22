Вашингтон, 23 февраля, 2022, 02:56 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба передал президенту США Джо Байдену приглашение посетить Киев, направленное украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Министр подтвердил приглашение от имени президента Украины Владимира Зеленского президенту США Джо Байдену посетить Украину с визитом», — сообщили в ведомстве.

По словам украинского МИД, Байден подтвердил свои намерения поддерживать территориальную целостность Украины, а также ввести против России санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. В ходе встречи он заявил, что киевские власти никогда не признают независимость Донецкой и Луганской народных республик.