Оттава, , 02:54 — REGNUM Власти Канады анонсировали «первый этап» экономических санкций против России и объявили о направлении в Европу дополнительного военного контингента. Об этом канадский премьер-министр Джастин Трюдо 22 февраля объявил на пресс-конференции.

Джастин Трюдо JustinLing

Джастин Трюдо «Сегодня в координации со своими союзниками и партнёрами Канада анонсирует первый этап экономических санкций. Мы запрещаем канадцам любую финансовую деятельность с так называемыми независимыми государствами Луганска и Донецка, мы вводим санкции против членов российского парламента, которые голосовали за незаконное решение о признании так называемых республик».

Канадцам впредь запрещается ведение операций с покупкой российского госдолга и любые финансовые операции с двумя российскими госбанками, против которых также вводятся дополнительные санкции. По словам Трюдо, канадские санкции направлены не против российского народа, а против президента РФ Владимира Путина и его окружения, «принявших решение угрожать суверенной демократии».

Джастин Трюдо "Санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».

Премьер-министр Канады также объявил о направлении в Латвию дополнительно до 460 военнослужащих, а в Европу — дополнительного фрегата и патрульного самолёта береговой авиации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе телефонного разговора премьер-министра Джастина Трюдо с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен было заявлено, что решение России признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик является незаконным.

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