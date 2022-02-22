Донецк, 23 февраля, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Взрыв на территории телецентра в столице Донецкой Народной Республики городе Донецке власти ДНР расценивают как попытку запугать журналистов. Такое заявление сделал 23 февраля исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Dnr-online.ru Даниил Безсонов

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Как уточнил Безсонов, около 00:50 мск на территории телецентра сработало взрывное устройство, по всей вероятности, самодельное. Поражающих элементов устройство не содержало, но взрывоопасного вещества было немалое количество. На месте взрыва осталась воронка, пострадавших в результате взрыва нет.

Безсонов допустил, что взрыв мог быть предупреждением журналистам и за ним могут последовать другие террористические акты, направленные против журналистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мощном взрыве на территории телецентра в Донецке.