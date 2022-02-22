Тбилиси, 23 февраля, 2022, 02:28 — ИА Регнум. В офисе государственного инспектора Грузии завершился опрос журналистов трёх телекананалов, сообщает 22 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Facebook.com/MIAofGeorgia Грузинская полиция

Служба государственного инспектора начала расследование инцидента в Каспи по статье уголовного кодекса Грузии о злоупотреблении властью и насилии со стороны сотрудника полиции. Журналисты предоставили подробную информацию государственному инспектору и теперь надеются, что служба составит беспристрастный отчёт. Кроме того, правозащитники требуют от министерства внутренних дел начать расследование и предоставить журналистам статус потерпевших.

Напомним, что 18 февраля в муниципальном собрании Каспи полиция силой вытеснила представителей СМИ из здания. При этом журналист телеканала «Мтавари архи» подвергся физическому насилию, была повреждена телевизионная аппаратура.