Брюссель, , 02:25 — REGNUM Запись в социальной сети Twitter, которую 22 февраля оставил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пригрозивший депутатам Госдумы запретить посещать страны ЕС, удалена с его страницы.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

В своем сообщении дипломат предупредил, что Евросоюз введет санкции против российских законодателей, проголосовавших за независимость ДНР и ЛНР. По его словам, депутаты не смогут «ездить за покупками в Милан, гулять на вечеринках в Сен-Тропе и приобретать бриллианты в Антверпене».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике Жозепа Борреля за сообщение в Twitter, касающееся санкций в отношении российских парламентариев.

Она отметила, что глава европейской дипломатии ни разу не вспомнил о жителях Донбасса, погибших или пострадавших от рук украинских националистов. Захарова подчеркнула, что своим твитом Боррель показал, что его по-настоящему волнуют только «шопинг и вечеринки».

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