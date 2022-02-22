Вашингтон, 23 февраля, 2022, 02:25 — ИА Регнум. Проведение встречи между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным пока не планируется, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы никогда не будем полностью закрывать дверь дипломатии, и я не думаю, что госсекретарь поступил таким образом. Но развивая то, что он сказал — дипломатия не принесет успеха, если Россия не изменит свой курс», — заявила она.

Псаки добавила, что изначально возможность проведения встречи Байдена и Путина рассматривалась, но подготовка к этому могла бы начаться после встречи главы МИД России Сергея Лаврова с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Тем не менее американский госсекретарь от встречи отказался, поэтому сейчас не планируется и встреча на высшем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отказался от очной встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. По его мнению, во встрече сейчас нет смысла. Он добавил, что уже уведомил российскую сторону о своем решении.