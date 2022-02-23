Белград, , 02:11 — REGNUM Если бы Сербия признала независимость ДНР и ЛНР на востоке Украины, это нельзя было бы сравнивать с односторонним провозглашением независимости Косово в 2008 году. Об этом заявил 22 февраля в Белграде заместитель председателя Сербской радикальной партии Александр Шешель.

Сербия и Косово Bože pravde

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«Эти два случая нельзя сравнивать. Раздел Украины произошел не сейчас, а тогда, когда западные силы вмешались в дела этого государства, и когда после майдана на Украине к власти пришли неонацисты», — заявил Шешель в эфире телеканала РТВ.

По словам Шешеля, на востоке Украины русское население подвергалось террору, в то время как Косово является оккупированной территорией, где правит НАТО.

Политик считает, что Сербия не должна вводить санкции против России. Наоборот, нужно подписать «договор об особых связях», который поднял бы военное и экономическое сотрудничество двух стран на более высокий уровень.

Напомним, что ранее официальный Белград неоднократно заявлял о том, что поддерживает территориальную целостность Украины, так как Сербия тоже отстаивает свои права на Косово и Метохию, которое албанские сепаратисты провозгласили независимым государством в 2008 году.