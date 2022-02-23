Тбилиси, 23 февраля 2022, 02:05 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал спокойно отнестись к намерению бывшего президента Михаила Саакашвили возобновить голодовку, сообщает 22 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Каха Каладзе
Каха Каладзе
Tbsakrebulo.gov.ge

«Это его личное решение, он сам принимает решение, какое хочет, как действовать и что делать. Никто не может предотвратить это, и никто не может это остановить. Ему решать, должен ли он голодать или кушать столько, сколько хочет, кто ему мешает? Почему из-за этого должна измениться политическая повестка дня?», — сказал Каладзе.

Напомним, что 21 февраля прямо во время заседания суда Саакашвили заявил о возобновлении им голодовки протеста.