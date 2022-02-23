Тбилиси, , 02:05 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал спокойно отнестись к намерению бывшего президента Михаила Саакашвили возобновить голодовку, сообщает 22 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Каха Каладзе Tbsakrebulo.gov.ge

«Это его личное решение, он сам принимает решение, какое хочет, как действовать и что делать. Никто не может предотвратить это, и никто не может это остановить. Ему решать, должен ли он голодать или кушать столько, сколько хочет, кто ему мешает? Почему из-за этого должна измениться политическая повестка дня?», — сказал Каладзе.

Напомним, что 21 февраля прямо во время заседания суда Саакашвили заявил о возобновлении им голодовки протеста.