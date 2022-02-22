Амстердам, 23 февраля, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Полицейские освободили всех заложников, захваченных в магазине Apple Store, 23 февраля сообщает на своей странице в Twitter полиция Нидерландов.

Matthew Kenwrick Амстердам

Отмечается, что преступник нейтрализован. По сведениям портала NU. nl, одному из заложников удалось выбежать на улицу. Злоумышленник попытался догнать его, но был сбит автомобилем полиции.

Тело преступника лежит на улице, и его исследует робот, способный выявлять взрывчатые вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Нидерландов объявила, что из магазина Apple Store в Амстердаме, где произошел захват заложников, выбежали несколько человек.