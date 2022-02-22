Нью-Йорк, США, 23 февраля, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Участившиеся случаи нарушений режима перемирия в Донбассе вызывают беспокойство, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе пресс-конференции.

Un.org Антониу Гутерреш

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"Я серьезно обеспокоен последними событиями, связанными с Украиной, в том числе сообщениями об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения», — заявил он.

Гутерреш подчеркнул, что не будет считать российских военнослужащих в Донбассе миротворцами. По его мнению, Россия не имеет права направлять вооруженные силы на территорию, которую Украина считает своей. Генсек ООН добавил, что это лишь якобы усилит напряженность в регионе.

Кроме того, Гутерреш подчеркнул, что не считает обстрелы мирного населения в ДНР и ЛНР украинскими карателями геноцидом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики попали противотанковой ракетой в легковой автомобиль в ЛНР, в салоне которого находились мирные жители. В результате атаки погибли два человека.