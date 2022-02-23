Лима, 23 февраля 2022, 02:57 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо предложил 22 февраля на встрече лидеров стран Андского сообщества как можно скорее открыть границы. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.
Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу закрыли наземные границы два года назад для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На прошлой неделе были вновь открыто сухопутное сообщение между Эквадором и Перу.
Кастильо подчеркнул, что четырем странам необходимо двигаться в одном направлении для продвижения сельского хозяйства и предоставления населению основных услуг, а также доступа к образованию и науке.
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