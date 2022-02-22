Лима, 23 февраля, 2022, 02:57 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо предложил 22 февраля на встрече лидеров стран Андского сообщества как можно скорее открыть границы. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Gob.pe Педро Кастильо

Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу закрыли наземные границы два года назад для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На прошлой неделе были вновь открыто сухопутное сообщение между Эквадором и Перу.

Кастильо подчеркнул, что четырем странам необходимо двигаться в одном направлении для продвижения сельского хозяйства и предоставления населению основных услуг, а также доступа к образованию и науке.