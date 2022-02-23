Вашингтон, , 01:38 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен решил не проводить очную встречу министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая должна была пройти 24 февраля. Об этом глава Госдепартамента США заявил 22 февраля в ходе пресс-конференции.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, проведение мероприятие пока «не имеет смысла». Блинкен сообщил, что его решение поддержали союзники и партнеры США. Госсекретарь отметил, что уже проинформировал Лаврова об отмене переговоров.

Он также подчеркнул, что Вашингтон готов к дальнейшему диалогу с Москвой, но для этого российская сторона должна «продемонстрировать серьезный настрой». Блинкен утверждает, что власти России якобы видят Украину в качестве подчиненной территории, а не суверенного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля Энтони Блинкен в интервью телеканалу «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) заявил о том, что глава Белого дома Джо Байден всегда готов встречаться с президентом России Владимиром Путиным.

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