Тбилиси, , 01:36 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что единственным способом взаимоотношений стран Запада с Россией должно быть введение санкций, сообщает 22 февраля грузинский телеканал «Формула». Об этом Зурабишвили сказала во время своей встречи с представителями зарубежных СМИ.

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

«Если и есть чему поучиться из прошлого, основываясь на событиях в Грузии в 2008 году и событиях на Украине в 2014 году, так это тому, что наши западные партнеры не использовали все возможности, которые у них были на том этапе. Россия не полностью заплатила за это и поэтому не смогли сдержать её. Вот почему сегодня перед нами стоит эта задача… Что можно сделать без войны, чтобы Россия поняла, что это — моральная, политическая и финансовая цена, которую ей придется заплатить? Что может являться механизмами? Это санкции», — заявила Зурабишвили.