Монако, , 01:34 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич сделает все, чтобы Сербия покупала российский газ по более выгодным ценам, чем Евросоюз. Об этом Вучич заявил 22 февраля, отвечая на вопросы сербских журналистов в Монако, где он находился с официальным визитом.

Александр Вучич Medija Centar Beograd

По словам Вучича, у Сербии будут проблемы, если стоимость российского газа в Европе достигнет $2000 за 1000 кубометров.

«Мы сделаем все, чтобы кризис на нас отразился не так сильно, как на другие страны. Все-таки, 2000 долларов за газ — для нас это было бы невыносимо. Я надеюсь, что мы заключим более выгодны договор», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что он не знает, какая страна в Европе могла бы платить по такой цене. При этом закупка газа из альтернативных источников — всего лишь «пустая болтовня», отметил Вучич.

Напомним, что большинство стран Евросоюза осудило признание независимости ЛНР и ДНР Российской Федерацией, о чем 21 февраля объявил президент России Владимир Путин.