Бразилиа, 23 февраля, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил 22 февраля, что авторитаризм действующего президента Жаира Болсонару разрушает все в стране, а его правительство — это правительство разрушения и фальшивых новостей. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Цитата из к/ф «Крестный отец». реж Френсис Форд Коппола. 1972. США

Экс-президент также написал в своем твиттере, что Болсонару навязывает некоторые вещи без уважения, и раскритиковал его отношение к системе образования, согласно которому «университет должен быть не для всех».

Кроме того, он раскритиковал идею правительства об долларизации бразильской нефти, заявив, что таким образом все ресурсы страны «сконцентрируются в руках самых богатых и будут отняты у самых бедных».