Киев, , 01:26 — REGNUM Украина никогда не признает независимость Луганской и Донецкой народных республик, суверенитет которых ранее признала Россия, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по итогам встречи с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Украина никогда не признает такой абсурд, и это не признает мир», — заявил он.

Кулеба добавил, что таким образом Россия якобы берет на себя ответственность за военный конфликт в Донбассе. Он отметил, что Украина имеет два плана развития ситуации — дипломатическое урегулирование и война. По словам Кулебы, США уже пообещали Киеву программу по поставке вооружений, схожую с программой ленд-лиза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил призыв резервистов на военную службу. Всеобщую мобилизацию украинский президент пока объявлять не стал.

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