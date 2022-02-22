Донецк, 23 февраля, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в столице Донецкой Народной Республики, городе Донецке. Об этом 23 февраля сообщили жители города в телеграм-канале «ЧП Донецк».

(сс) thomasstaub Взрыв

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Взрыв было отчетливо слышен в Ворошиловском районе столицы ДНР, а также в прилегающем к нему с северной стороны прифронтовом Киевском районе. По предварительным данным, взрыв прогремел на территории телецентра.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Официальная информация от властей города на данный момент не поступала.

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