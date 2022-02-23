Абу-Даби, 23 февраля 2022, 02:57 — REGNUM Президент Уругвая Луис Лакалье Поу призвал 22 февраля во время участия в международной выставке Expo Dubai 2022 инвесторов в южноамериканскую страну. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.
«Уругвайские бизнесмены могут засвидетельствовать, что нам есть, что предложить миру — стабильность», — подчеркнул президент. Он также добавил, что «Уругваю нужны поддержка и партнеры. Мы хотим, чтобы они инвестировали в первую очередь в производство продуктов питания».
Лакалье пообещал экономическую свободу, гарантии и стабильность инвесторам «вне зависимости от того, кто станет президентом Уругвая в будущем».
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