Абу-Даби, 23 февраля, 2022, 02:57 — ИА Регнум. Президент Уругвая Луис Лакалье Поу призвал 22 февраля во время участия в международной выставке Expo Dubai 2022 инвесторов в южноамериканскую страну. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

(сс) Marcos Corrêa. Palácio do Planalto Луис Альберто Лакалье Поу и Жаир Болсонару

«Уругвайские бизнесмены могут засвидетельствовать, что нам есть, что предложить миру — стабильность», — подчеркнул президент. Он также добавил, что «Уругваю нужны поддержка и партнеры. Мы хотим, чтобы они инвестировали в первую очередь в производство продуктов питания».

Лакалье пообещал экономическую свободу, гарантии и стабильность инвесторам «вне зависимости от того, кто станет президентом Уругвая в будущем».