Лондон, , 01:18 — REGNUM 22 февраля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 одержал уверенную победу над «Лиллем» со счетом 2:0. Самым ценным игроком встречи с оценкой 8.12 по версии портала WhoScored был признан 23-летний атакующий полузащитник сборной США Кристиан Пулишич.

Американский нападающий провел на поле 80 минут. За отведенное время футболист отметился одним забитым мячом, тремя успешными обводками и двумя удачными отборами. Точность передач футболиста составила 88%.

В текущем сезоне на счету Кристиана Пулишича три забитых мяча и две результативные передачи в девятнадцати матчах за лондонский клуб в рамках европейских турниров.

Пулишич выступает за «Челси» с 2 января 2019 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 64 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной США, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.