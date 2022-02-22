Киев, 23 февраля, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Два мирных жителя стали жертвами обстрела в Луганской Народной Республике (ЛНР), которые совершили украинские боевики. Об этом 23 февраля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Люди погибли в результате прямого попадания в легковой автомобиль противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 февраля вооруженные силы Украины обстреляли три населенных пункта в ЛНР — Сокольники, Санжаровка и Желтое. Они вели стрельбу из минометов калибром 120 мм.