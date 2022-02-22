Тегеран, 23 февраля, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсиа и министр нефти Ирана Джавад Оуджи подписали 22 февраля соглашение об углублении взаимного сотрудничества в области углеводородов. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Иван Шилов ИА REGNUM Латинская Америка

Договоренность была достигнута во время шестого саммита глав государств стран-экспортеров газа в катарской Дохе. Сотрудничество между Тегераном и Каракасом предусматривает передачу технологий, а также противодействие незаконным односторонним принудительным мерам, введенным Соединенными Штатами против Ирана и Венесуэлы.

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что его страна готова помогать Венесуэле во всех сферах «для изменения экономической ситуации». Кроме того, он подчеркнул, что «страны Латинской Америки являются прекрасным примером того, как нация может сопротивляться гегемонии мировых держав».