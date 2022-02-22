Асунсьон, 23 февраля, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес 22 февраля принял решение уволить министра внутренних дел Арнальдо Джуццио за предполагаемые связи с наркоторговцами из Бразилии. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

(сс) 總統府 Флаг Парагвая

О связи министра стало известно после того, как он использовал грузовик, принадлежащий одному из наркоторговцев, во время отпуска в Бразилии. Пресс-секретарь президента добавил, что министр ушел в отставку не по своей воле.

Маркус Падуи, связь парагвайского министра с которым и была установлена, считался одним из крупнейших наркоторговцев Бразилии. Неделю назад он был арестован в Фос-де-Игуасу во время спецоперации.