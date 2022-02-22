Вильярреаль, Испания, 23 февраля, 2022, 00:55 — ИА Регнум. 22 февраля в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика» «Вильярреал» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграл вничью с туринским «Ювентусом». Игра завершилась со счетом 1:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Единственный мяч «старой синьоры» на первой минуте встречи забил форварда сборной Сербии Душан Влахович после передачи Данило — 0:1. На экваторе второй половины полузащитник «желтой субмарины» Даниэль Парехо восстановил равновесие в счете — 1:1.

Статистика матча («Вильярреал"/ «Ювентус»)

Удары 9/7

Удары в створ 3/2

Владение 59%/41%

Угловые 4/0

Нарушения 11/11

Составы команд:

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес, Фойт, Педраса (Эступиньян, 79'), Парехо, Капу, Чуквуэзе (Пино, 90'), Морено (Тригерос, 79'), Греневельд (Диа, 90'), Ло Чельсо.

«Ювентус»: Щенсный, де Лигт, Данило, Сандро (Бонуччи, 46'), Де Шильо (Пеллегрини, 87'), Куадрадо, Маккени (Закариа, 81'), Рабьо, Локателли (Артур, 71'), Влахович, Мората.