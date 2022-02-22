Яунде, 23 февраля, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Не менее пяти человек стали жертвами дорожной аварии на западе Камеруна, сообщает пресс-служба камерунской полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что в районе населенного пункта Банекане грузовик столкнулся с автобусом. В результате ДТП погибли пятеро человек, еще более 20 получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали. Другие подробности о произошедшей дорожной аварии не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в Нигерии пассажирский автобус столкнулся с бензовозом, который взорвался в результате аварии. В результате ДТП погибли не менее 17 человек, однако точное число погибших установить не удалось.