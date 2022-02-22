Лондон, 23 февраля, 2022, 00:54 — ИА Регнум. 22 февраля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 одержал уверенную победу над французским «Лиллем». Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Забитыми мячами в составе «пенсионеров» отличились Кай Хаверц (8' Хаким Зиеш) и Кристиан Пулишич (63' Н’Голо Канте). Желтые карточки получили Рубен Лофтус-Чик (83') и Аттем Бен Арфа (87'). Матч обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Гилем.

Статистика матча («Челси"/ «Лилль»)

Удары 8/13

Удары в створ 4/2

Владение 51%/49%

Нарушения 8/5

Угловые 4/6

Составы команд:

«Челси»: Менди, Кристенсен, Силва, Рюдигер, Алонсо (Сарр, 80'), Аспиликуэта, Канте, Ковачич (Лофтус-Чик, 51'), Хаверц, Зиеш (Сауль, 60'), Пулишич (Вернер, 80').

«Лилль»: Жардим, Челик, Джало (Гудмундссон, 76'), Ботман, Фонте, Бамба, Шека, Саншеш (Бен Арфа, 81'), Андре, Онана (Йылмаз, 65'), Дэвид (Жегрова, 81').

Ответный матч запланирован на 16 марта. Игра пройдет в Лилле на стадионе «Пьер Моруа».